Заместитель прокурора Владимирской области Андрей Жугин проведет личный прием участников СВО и...

Заместитель прокурора Владимирской области Андрей Жугин проведет личный прием участников СВО и членов их семей.Заместитель прокурора Владимирской области Андрей Владимирович Жугин проведет личный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Он состоится 15 июня 2023 года в 10-00.Прием пройдет в здании прокуратуры Владимирской области по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, дом 9.Для жителей отдалённых районов области возможен прием посредством видеоконференцсвязи на базе местных прокуратур.Предварительная запись производится по телефону: 8(4922) 32-39-43.Фото прокуратуры Владимирской области