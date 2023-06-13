Заместитель прокурора Владимирской области Андрей Жугин проведет личный прием участников СВО и...
Заместитель прокурора Владимирской области Андрей Жугин проведет личный прием участников СВО и членов их семей.
Заместитель прокурора Владимирской области Андрей Владимирович Жугин проведет личный прием участников специальной военной операции и членов их семей. Он состоится 15 июня 2023 года в 10-00.
Прием пройдет в здании прокуратуры Владимирской области по адресу: г. Владимир, Октябрьский проспект, дом 9.
Для жителей отдалённых районов области возможен прием посредством видеоконференцсвязи на базе местных прокуратур.
Предварительная запись производится по телефону: 8(4922) 32-39-43.
Фото прокуратуры Владимирской области