Речь о территории около дома №11Б на улице Безыменского. Наталья Дмитриева живет в этой девятиэтажке. Пенсионерка рассказывает, жильцы долгое время добивались покоса травы от городских

Речь о территории около дома №11Б на улице Безыменского. Наталья Дмитриева живет в этой девятиэтажке. Пенсионерка рассказывает, жильцы долгое время добивались покоса травы от городских служб. Следить за территорией должен муниципалитет. В итоге газон скосили, а траву оставили. Наталья Дмитриева, жительница дома №11б Чистили у нас все время плохо. Раньше ещё худо-бедно косили, но чистили