Жители Владимирской области вместе со всей страной отметили День России. В Центральном парке...

Жители Владимирской области вместе со всей страной отметили День России. В Центральном парке Владимира прошли праздничные мероприятия. Жителей и гостей областной столицы накормили разными блюдами на фестивале еды, закружили в хороводе, а еще подарили концерт. Все подробности в репортаже Ольги Яцык.В Центральном парке города - аншлаг. Владислав и Анастасия- гости праздника. Ребята учатся и работают во Владимире. На праздник пришли не только посмотреть концерт, но и пополнить коллекцию. Владислава- нумизмат. Сегодня в его копилку попали 50,10 и трехрублевые купюры советского периода. Настя увлечение Владислава одобряет.Анастасия Белова, жительница Владимира:- Потому что, чаще всего, молодёжь таким не заинтересована, а мой молодой человек увлекается, это очень необычно. Естественно, я его поддерживаю.У ребят единое мнение и о празднике. Отмечают 12 июня всегда.Владислав Гришин, житель Владимира:- День России для меня лично и для россиян - это великий праздник, который напоминает о России. То есть напоминает о величественности, о гордости своей страны, что мы можем, будем и чем дальше, тем больше.Кроме увлечённых монетами, здесь что-то для себя найдут любители вязания, восковых свечей, игрушек. Из множества изделий ручной работы есть что выбрать. Каждое из них рассказывает о народных ремёслах, представленных в области.Ольга Яцык:- Уйти с праздника без подарка - не выйдет. Лучшие мастера со всего региона представили здесь свои работы. К примеру, изделия из лозы. Они прекрасно украсят ваш дом, а также послужат подарком для ваших друзей.Так о своих работах говорит мастерица из Коврова Ирина. Уже восемь лет она плетёт из лозы полезные вещи. Например, мельницу можно дарить молодожёнам. С ней горести не страшны.Ирина Гаврилова, мастер плетения из лозы:- Пусть они будут. А вы перемелете - мука будет. А из муки напечёте пирогов и, значит, нас в гости позовёте.Что касается пирогов, то гостей праздника накормили досыта. Россия - многонациональная страна. Поэтому, кухня её весьма разнообразна. На фестивале "Вкусная Россия" можно было отведать блюда из всех уголков страны. Центральный регион представил Суздаль.Игорь Маштуров, шеф-повар:- Мы сегодня гостей угощаем окрошкой на пшеничном квасе.Желающих попробовать блюдо - хоть отбавляй. Поэтому, угощение съели быстро. Остался только квас.Ольга Яцык:- Ну что же, пришло время и нам отведать Суздальской окрошки. Моя большая ложка уже готова. Труды шеф-повара не прошли даром. Это безумно вкусно.Восток предлагает аджапсандал - грузинский салат. Подаётся тёплым или холодным. Всё зависит от времени года. После вкусной еды можно и потанцевать. Коллектив Владимирская вечора закружил в хороводе всех гостей праздника.Олеся Циглова, руководитель коллектива "Владимирская вечора":- Сегодня мы празднуем День России и мы объединяемся. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый почувствовал, что он не один. Что нас много и что вместе мы едины.Издавна на Руси хоровод был способом встретить вторую половинку. Возможно, что в День России во Владимире появится больше влюблённых пар.Ольга Яцык, Алексей Ковалёв, "Вести-Владимир".