Сегодня рано утром в Юрьев-Польском районе сбили беспилотный летательный аппарат. Информации об этом не так уж много – в правительстве области подтвердили происшествие, но без

Сегодня рано утром в Юрьев-Польском районе сбили беспилотный летательный аппарат. Информации об этом не так уж много – в правительстве области подтвердили происшествие, но без подробностей. Журналисты спросили о случившемся у губернатора. Сегодня Александр Авдеев побывал на открытии фестиваля автотуризма в Суздале. На пресс-подходе его спросили о подробностях прилета беспилотника в наш регион. Вот что