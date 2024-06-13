Что показал повторный анализ качества воды в Клязьме в черте Владимира?
Повторный анализ качества...
Что показал повторный анализ качества воды в Клязьме в черте Владимира?
Повторный анализ качества воды в Клязьме в черте Владимира не выявил каких-либо отклонений от нормы, которые могли бы свидетельствовать об ухудшении состояния реки.
Дополнительные исследования были сделаны по поручению губернатора Александра Авдеева в ответ на обращения жителей. На прошлой неделе в социальных сетях появилась информация о массовой гибели рыбы в акватории Клязьмы.
В Минприроды склоняются к версии, что это - последствия браконьерства, но держат ситуацию на контроле.
Данные обследований переданы в Росприроднадзор, информация доведена до правоохранительных органов.