Что показал повторный анализ качества воды в Клязьме в черте Владимира? Повторный анализ качества...

Что показал повторный анализ качества воды в Клязьме в черте Владимира?Повторный анализ качества воды в Клязьме в черте Владимира не выявил каких-либо отклонений от нормы, которые могли бы свидетельствовать об ухудшении состояния реки.Дополнительные исследования были сделаны по поручению губернатора Александра Авдеева в ответ на обращения жителей. На прошлой неделе в социальных сетях появилась информация о массовой гибели рыбы в акватории Клязьмы.В Минприроды склоняются к версии, что это - последствия браконьерства, но держат ситуацию на контроле.Данные обследований переданы в Росприроднадзор, информация доведена до правоохранительных органов.