Подрядчик не согласен с выводами прокуратуры о нарушениях в КСОТ. На основании комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения формируются предложения по улучшению

Подрядчик не согласен с выводами прокуратуры о нарушениях в КСОТ. На основании комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения формируются предложения по улучшению ситуации, связанной с перевозками пассажиров. Получается некий план действий. Первый вариант владимирской КСОТ был представлен в январе этого года. И по нему даже проводились мероприятия. Правда не то чтобы очень значительные. Например, 2-й