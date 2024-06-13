«Тут одно говно! Видите? Оно не уходит никуда», – жалуются жители. Сильный зловонный запах и нескончаемый поток фекалий копится в подвале жилого дома на улице 1-ой Пионерской. Семья

«Тут одно говно! Видите? Оно не уходит никуда», – жалуются жители. Сильный зловонный запах и нескончаемый поток фекалий копится в подвале жилого дома на улице 1-ой Пионерской. Семья Сиднихиных живет здесь больше 30 лет. Им приходится совсем не сладко – живут на первом этаже, так что зловонные фонтаны для них уже норма. Галина Сиднихина, жительница