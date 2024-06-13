Как будет развиваться Муромский округ? Губернатор Александр Авдеев провел выездное заседание...

Как будет развиваться Муромский округ?Губернатор Александр Авдеев провел выездное заседание Правительства в Муроме. С первого июня в объединенный муниципальный округ вошли три новых территории. Теперь Муромский округ - второй по численности муниципалитет региона. Стоит задача разработать генплан его развития и создать здесь один из ведущих промышленных центров в области.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Объемы ежегодного ввода жилья могут быть более ста тысяч квадратных метров. Надо к этому стремиться. Только так мы станем конкурентоспособными с другими регионами и привлекательными для того, чтобы город еще более динамично развивался и становился опорным промышленным городом не только в нашей области, но и в федерации, конкурируя с соседними областями.Глава региона обозначил ориентиры. У Мурома есть потенциал к возрождению судо- и тракторостроения, развитию сельского хозяйства, производства товаров для туристической отрасли, и есть все возможности для увеличения туристической привлекательности.На новый этап выходят спортивный и водный туризм на ОКЕ. Муромский кемпбот оценили участники и гости экономического форума в Петербурге.Но важно не забывать о комфорте жителей. Муром - активный участник федеральных программ по инфраструктурному обновлению, благоустройству, обучению и подготовке молодых кадров. Все положительные эффекты роста города нужно распространить на деревни и села, уделив особое внимание присоединенным территориям, - подчеркнули на совещании.Евгений Рычков, глава о. Муром:- Семь органов власти и сельских поселений с первого июня вступили в процесс ликвидации. Это обязательное требование законодательства. При этом до конца года будут сохраняться раздельные бюджеты. Благодаря такой схеме, надеюсь, ни жители Муромского района, ни учреждения муниципальные не почувствуют каких-либо ухудшений или каких-то потрясений.