Контактный зоопарк: владимирцы жалуются на нашествие крыс Владимирцев одолевают крысы. Жители...

"Контактный зоопарк": владимирцы жалуются на нашествие крысВладимирцев одолевают крысы. Жители областного центра жалуются: грызунов развелось столько, что в подвалах и мусорных контейнерах им уже тесно, и они перебираются на тротуары, детские площадки, спортивные корты. Кто несет ответственность за дератизацию города? - узнал Федор ЛалакинКонтактный зоопарк. Так эту остановку на Суздальском проспекте называют жители Доброго. Совершенно не боясь людей, зимой и летом крысы резвятся в траншеях теплотрассы, штурмуют мусорные урны. Чувствуют себя, как дома...И убираться отсюда не планируют.Валерий Киселев, житель г. Владимира:- Рено дастер стоит, и во внутрь залезает крыса. Минут 5 она там лазила.А это уже проспект Строителей. Жильцам домов грызуны просто не дают прохода. Говорят: крысиное королевство располагается прямо за крупным торговым центром. В баках с мусором всегда есть, чем поживиться.Валентина Киселева, житель г. Владимира:- Во-первых, не вывозятся контейнеры, только привозятся редко редко, во-вторых, не моется территория, баки без крышек, они должны вывозить, помыть там дезраствором, и все, мы идем, - крысы раздавленные валяются.В Роспотребнадзоре регулярно получают обращения от жителей. И указывают собственникам проблемных участков на места обитания грызунов.Юлия Каркаваниди, официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:- Если мы говорим про контейнерные площадки, потому что такие жалобы тоже поступают, то здесь весь этот комплекс мероприятий ложится на плечи собственника данного объекта, ну, скажем если собственником является магазин, то вопросы к магазину, если, опять таки, муниципальное образование, - то на муниципальное образование.У собственника запрашивают договор о проведении дезинфекционных мероприятий, проверяют, как часто проводится дератизация. В случае выявления нарушений виновника "крысиного нашествия" ждут штрафы. Что касается муниципальных объектов, как говорят в администрации: ситуацию держат на контроле.Алексей Алекин, начальник отдела взаимодействия со СМИ администрации г. Владимира:- Профильное управление направляет рекомендации владельцам этих мест или организациям, которые содержат эти места, в том числе, - это управляющие компании, энергоснабжающие компании, - о необходимости принять меры по устранению местной локализации грызунов, и в дальнейшем эти предприятия, эти работы проводят и докладывают нам в профильное управление.Специалисты убедительно просят жителей не подкармливать в летнее время голубей, бездомных кошек и собак. Или следить за порядком на столах и вовремя убирать остатки пищи. За которыми охотятся грызуны. А еще сообщать, если с территории домов не вовремя вывозят мусор. Из одного двора в другой крысы, кстати, "переезжают", пользуясь услугами мусоровозов.Федор Лалакин, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".