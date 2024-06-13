Гроза с дождём, ливни, град, усиление ветра до 18 м/с местами ожидаются во Владимирской области 13 июня. Непогода продлится весь день до конца суток. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Гроза с дождём, ливни, град, усиление ветра до 18 м/с местами ожидаются во Владимирской области 13 июня. Непогода продлится весь день до конца суток. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Термометры днем 13 июня покажут +26 градусов, ночью – +17. Небольшой дождь синоптики прогнозируют в пятницу и субботу, 14 и 15 июня. В пятницу ожидается