Мужчина работал курьером у аферистов.

Курьер мошенников из Московской области был осужден за обман пенсионеров из Владимира на сумму в 700 тысяч рублей. По данным пресс-службы Фрунзенского районного суда, инцидент произошел в апреле 2024 года.Преступники звонили пожилым людям, используя схему "Ваш родственник попал в ДТП". После того, как жертвы попадались на уловку, к ним приезжал курьер и забирал деньги. Курьер был задержан правоохранительными органами, и в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.