Бывшего начальника Владимирской дистанции сигнализации ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщили в УФСБ области. Преступление связано с ремонтом

Бывшего начальника Владимирской дистанции сигнализации ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщили в УФСБ области. Преступление связано с ремонтом железнодорожного перегона. По версии следствия, в 2023 году экс-руководитель получил 300 тысяч рублей от субподрядчика. Фирма должна была проводить строительно-монтажные работы на перегоне «Тереховицы – Новки» Горьковской железной дороги. Однако за взятку бывший