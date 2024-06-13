Результаты продаж автомобилей в мае 2024 года проанализировали эксперты банка «Открытие» (входит в группу ВТБ).

Результаты продаж автомобилей в мае 2024 года проанализировали эксперты банка «Открытие» (входит в группу ВТБ). После рекордно высокого марта второй месяц подряд наш авторитейл продолжает сжиматься. По данным AEB, в мае было реализовано 132,4 тысячи машин, то есть почти на 10 тысячи а/м или на 8% меньше, чем в апреле текущего года. Тем не менее продажи с января по май превысили 617 тысяч сделок, это почти на 300 тысяч больше, чем за тот же период в 2023 году. В июне есть шанс что уровень продаж в 130-140 тысяч машин сохранится. Но произойдет это только при отсутствии на рынке внешних потрясений и продления щедрых поддержек продаж дистрибьюторами на машины текущего года выпуска. По итогам полугодия объемы бизнеса гарантировано превысят 700 тысяч сделок. Негативным фактором для авторынка может выступить увеличение утильсбора.В мае рынок не смог остановить снижение объемов, начавшееся месяц назад. С той лишь разницей, что весной год назад рынок временно замедлял рост в пределах 5%, а сейчас коррекция продолжилась после рекордно высоких продаж марта, вызванных ажиотажем перед очередным разрекламированным повышением цен. Длинные майские праздники, которые многие превращали в дополнительный отпуск, снизили трафик в салонах, а те люди, которые продолжали интересоваться покупкой, сталкивались со все более жесткими условиями кредитования.Кроме этого, повысились цены на весь параллельный импорт, сведя к минимуму выгоду от покупки «серых» автомобилей. Однако и доля такого бизнеса неизменно снижается: к концу июня – началу июля, по прогнозам авторитейлеров, в нашу страну будет завозиться таким образом лишь порядка 10-12 тысяч машин. Это почти вдвое меньше, чем на пике в декабре 2023 года.В то же время «китайцы» отнюдь не спешили увеличивать цены. И даже те марки, которые уже переписали прайсы на машины 2024 года из «свежих» поступлений, подошли к этому процессу аккуратно. В целом трафик на рынке, упавший в первой декаде мая, к концу месяца уверенно вырос. Многих покупателей по-прежнему привлекали не столько новинки рынка, сколько возможность получить максимальную выгоду на товар, который уже себя хорошо зарекомендовал.Маркетплейсы, новые производства и большие надеждыЛидер отечественного авторитейла из Тольятти реализовал в мае 40,8 тысячи новых машин. Это на 71% больше, чем в мае 2023 года, но на 10% меньше по сравнению с апрелем текущего года. Упали продажи Lada в основном за счет снижения спроса на модель Granta, которая по-прежнему остается бестселлером модельного ряда. В мае было реализовано 18 тысяч машин (-16% к апрелю). У дилеров почти закончились наиболее дешевые версии 2023 года выпуска. Кроме того, авторитейлеры отмечают более частые отказы в выдаче кредитов.В то же время Vesta перешагнула рубеж в 15 тысяч машин в месяц (+11%). Это исторический рекорд продаж этой модели. И седанов, и универсалов Vesta у дилеров достаточно. Однако, чтобы купить эту машину дешевле полутора миллионов, нужно сильно постараться. Если доступность дешевых версий Vesta будет восстановлена, продажи еще подрастут.Также ради увеличения продаж моделей всей ценовой гаммы АвтоВАЗ продолжает расширять представленность своих машин на маркетплейсах. В мае появилась возможность купить автомобиль Lada через Ozon. Кроме того, 15 мая в Ижевске дали официальный старт сборке универсалов Largus. Дилерские склады такие машины должны пополнить к концу июня. Несмотря на РРЦ от 1,67 миллиона рублей, которая почти вдвое выше, чем была у «ларгусов» тольятинского производства, за машинами уже образовалась очередь. В текущем году планируют продать до 40 тысяч Lada Largus. И наконец, вседорожники Niva разошлись тиражом в 7,2 тысячи машин. Это на 2,8 тысячи автомобилей меньше, чем в апреле. На снижение объемов бизнеса в наибольшей мере продолжает влиять сезонность. Впрочем, отсутствие АКП на любой «Ниве» также существенно сужает круг ее поклонников.В свою очередь родственный ВАЗу новый бренд Xcite (и его пока единственная модель X-Cross 7) в мае также добрался наконец до дилеров. Российский клон Chery Tiggo 7 Pro может привлечь более «вкусной» по сравнению с чистокровным «китайцем» ценой. Экономия составляет 150-200 тысяч рублей. Машины разместились в одном шоу-румами с «Ладами». Первая сотня автомобилей уже нашла своих покупателей.Еще один отечественный производитель, «Москвич», отметился в мае тем, что опять снизил продажи, реализовав 1,75 тысячи «штук» автомобилей (-20% по сравнению с апрелем). Тем не менее, на заводе отчитались, что запустили процессы сварки и окраски кузовов, что в перспективе может помочь больше зарабатывать. Кроме того, до конца года у дилеров столичного предприятия может появиться четвертая модель – среднеразмерный 7-местный кроссовер «Москвич-8». Но пока общие объемы продаж всех моделей оставляют желать лучшего. По информации завода, за пять месяцев было реализовано порядка 8,7 тысячи машин. При сохранении тех же скромных темпов развития бизнеса годовой план продаж в 27 тысяч машин выглядит слишком амбициозным.Питерский Solaris, несмотря на то, что выпускается всего пару месяцев, уже вышел на схожие с «Москвичом» объемы продаж. Впрочем, покупать седаны Solaris HS было бы наверняка гораздо больше желающих, если бы они продавались по ценам Hyundai Solaris, а не за 2,2-2,3 миллиона. К тому же дилеры пока не получили другие модели марки – перелицованные Hyundai Creta, а также Kia Rio седан и хэтчбек Rio X.Автомобили марок УАЗ и ГАЗ нашли в мае 3 и 3,2 тысячи покупателей соответственно. Погоду продажам обеих марок продолжают делать коммерческие модели. В том же сегменте играет и Sollers. Марка отчиталась о продаже 4,4 тысячи машин за пять месяцев (+150% к январю-маю 2023 года), 1,2 тысячи а/м за май (+20% к апрелю 2024 года). Росту бизнеса помог в том числе пикап ST6 (912 а/м за 5 месяцев) – бейдж-инжиниринг «китайца» JAC T6.На этом фоне, несмотря на стабильно высокие объемы продаж, ведущие чайна-марки второй месяц подряд также демонстрируют отрицательную динамику. Лучшей иностранной маркой остается Haval, лучшей иностранной моделью – паркетник Jolion.700 тысяч сделок за полгода гарантированоНесмотря на наметившуюся тенденцию к ежемесячному спаду объемов продаж, за пять месяцев текущего года уже продано 617 тысяч новых легковых и LCV-автомобилей. Как мы и прогнозировали, месячные продажи остаются в диапазоне 130-140 тысяч машин. За полугодие объемы бизнеса гарантировано будут выше 700 тысяч сделок, а за год могут превысить 1,5 миллиона.Однако в начале июня стало известно, что Минэкономразвития РФ поддержало увеличение утильсбора. Это значит, что уже до конца текущего года самый востребованный сегмент машин с двигателем рабочим объемом от 1 до 2 литров ждет резкое повышение цен. Сбор будет увеличен почти двукратно – до 556,1 тысячи рублей. Не только «китайцы», не успевшие наладить полноценную сборку, но и многие отечественные заводы, за исключением ВАЗа, переложат эти затраты на покупателей. Сподвигнет ли это к увеличению инвестиций в локализацию, вопрос открытый. А вот к еще большему разрыву между покупательной способностью и уровнем цен наверняка приведет. Для объемов рынка это также может иметь негативное значение.