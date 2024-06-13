В преддверии Дня России 34 школьника Владимирской области получили паспорта из рук губернатора Александра Авдеева и начальника УМВД России по региону, генерал-майора полиции Валерия Медведева.

В преддверии Дня России 34 школьника Владимирской области получили паспорта из рук губернатора Александра Авдеева и начальника УМВД России по региону, генерал-майора полиции Валерия Медведева. Об этом рассказала ведомства.Торжественная церемония проходила в Муроме. Вместе с паспортами ребятам дали брошюры с текстом Конституции РФ, а также подарили сувениры. Школьников поздравили с первым шагом во взрослую жизнь и пожелали, чтобы они были достойными гражданами России.