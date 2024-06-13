Ночью 13 июня в небе над Юрьев-Польским районом летал один беспилотник. Разрушений и пострадавших в регионе нет, подробности уточняются. Об этом сообщили в правительстве Владимирской области

Ночью 13 июня в небе над Юрьев-Польским районом летал один беспилотник. Разрушений и пострадавших в регионе нет, подробности уточняются. Об этом сообщили в правительстве Владимирской области со ссылкой на Минобороны. Кроме того, прошедшей ночью три беспилотника летали над Ярославской областью. Их также уничтожили. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: freepik.com