В Собинке двое несовершеннолетних на мопеде спровоцировали серьезную аварию. Момент ДТП запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, как мопед выезжает на главную дорогу прямо

В Собинке двое несовершеннолетних на мопеде спровоцировали серьезную аварию. Момент ДТП запечатлела камера видеонаблюдения. На записи видно, как мопед выезжает на главную дорогу прямо перед машиной. Иномарка, пытаясь избежать столкновения, выезжает на встречку, но сразу же сталкивается лоб в лоб с автомобилем Дэу. Гневные комментаторы под видео обвиняют в содеянном родителей. Алена (из комментариев) Родители,