Смотрите Вести в 14:30: над Юрьев-Польским районом сбит беспилотник
Залётный гость
- Над...
Смотрите "Вести" в 14:30: над Юрьев-Польским районом сбит беспилотник
Залётный гость
- Над Юрьев-Польским районом сбит беспилотник. О жертвах и разрушениях не сообщается.
Кругом одни крысы
- Этому городу нужен свой крысолов. Грызуны выводят владимирцев из себя. А кто должен выводить их с улиц?
Русский Феникс
- От разорения к возрождению. В Суздальском Кремле открылась выставка, посвящённая многовековой истории древнего города.