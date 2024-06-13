Утром 13 июня появилась информация о том, что во Владимирской области над Юрьев-Польским районом уничтожили один беспилотник. БПЛА ничего не разрушил и никого не покалечил, но разбудил

Утром 13 июня появилась информация о том, что во Владимирской области над Юрьев-Польским районом уничтожили один беспилотник. БПЛА ничего не разрушил и никого не покалечил, но разбудил некоторых жителей района. А кто-то и вовсе уже не спал и вышел рано утром погулять с собакой, когда БПЛА летал в небе. «Шестой канал» публикует рассказы. Одна из жительниц