В Александрове арестовали местного жителя за убийство родственника По предварительным данным...

В Александрове арестовали местного жителя за убийство родственникаПо предварительным данным Следственного комитета по Владимирской области, в июне 2024 года в вечернее время житель Александрова дома распивал спиртное. Когда приехали его супруга со своей сестрой и мужем и заметив, что обвиняемый пьяный, они решили уехать.На улице между ними произошел конфликт, в ходе которого фигурант нанес сидящему в машине родственнику удар ножом. Потерпевший вместе с женщинами и подоспевшими на помощь очевидцами смогли повалить нападавшего и выбить нож у него из рук, после чего тот ушел домой.Пострадавший был госпитализирован, однако вскоре скончался в медицинском учреждении. Нападавшего заключили под стражуВ настоящее время продолжаются допросы свидетелей, выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.Фото: СУ СК России по Владимирской области