III Всероссийский фестиваль уличных театров и театров на улице пройдет 15 июня в Муроме. В эту субботу в городе выступят 28 коллективов и отдельных артистов из разных городов страны, рассказали

III Всероссийский фестиваль уличных театров и театров на улице пройдет 15 июня в Муроме. В эту субботу в городе выступят 28 коллективов и отдельных артистов из разных городов страны, рассказали в правительстве области. Всего будет организовано 8 площадок для выступлений: «У фонтана» (перекресток улиц Ленина и Московской), «На Московской» (возле дома №3 на этой улице),