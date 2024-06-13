В Гороховецком районе арендаторы лесного фонда грубо нарушали требования пожарной...

В Гороховецком районе арендаторы лесного фонда грубо нарушали требования пожарной безопасностиПрокуратурой Гороховецкого района проведена проверка правил пожарной безопасности в лесах и правил заготовки древесины арендаторами участков.Установлено, что одним из арендаторов лесного фонда порубочными остатками захламлено русло ручья."Другой участок не очищен от порубочных остатков и неликвидной древесины, а ещё на одном - порубочные остатки собраны в кучи шириной более 3-х метров и расположены на расстоянии менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений, что прямо запрещено правилами пожарной безопасности в лесах", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.На двух лесосеках, где велась деятельность по заготовке древесины, не спилены сухостойные деревья.В итоге, в отношении арендатора возбуждены дела об административных правонарушениях, ему внесено представление.Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.Фото: пресс-служба областной прокуратуры