Военный из Гусь-Хрустального погиб во время выполнения задач в ходе СВО. Земляки простились с Эдуардом Скворцовым, 1965 года рождения. Сообщается, что он был старшим лейтенантом. Из информации

Военный из Гусь-Хрустального погиб во время выполнения задач в ходе СВО. Земляки простились с Эдуардом Скворцовым, 1965 года рождения. Сообщается, что он был старшим лейтенантом. Из информации на сайте администрации Гусь-Хрустального Наш земляк до последнего вздоха был верен своей стране, мужественно сражался в интересах государства и навсегда останется в нашей памяти как герой. Прокомментируйте новость