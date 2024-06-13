В Гусь-Хрустальном районе спасатели МЧС извлекли из водоема тело мужчины На днях в посёлке...

В Гусь-Хрустальном районе спасатели МЧС извлекли из водоема тело мужчиныНа днях в посёлке Гусевский-4 Владимирской области утонул 48-летний мужчина. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности,тело обнаружено и извлечено из воды.Поиски методом траления вели спасатели четвёртой дежурной смены аварийно-спасательной службы Владимирской области.По словам очевидцев, погибший на спор пытался переплыть местный водоём.Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области