В Гусь-Хрустальном районе спасатели МЧС извлекли из водоема тело мужчины
На днях в посёлке...
В Гусь-Хрустальном районе спасатели МЧС извлекли из водоема тело мужчины
На днях в посёлке Гусевский-4 Владимирской области утонул 48-летний мужчина. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности,
тело обнаружено и извлечено из воды.
Поиски методом траления вели спасатели четвёртой дежурной смены аварийно-спасательной службы Владимирской области.
По словам очевидцев, погибший на спор пытался переплыть местный водоём.
Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области