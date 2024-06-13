Опасный инцидент случился 12 июня в Гусь-Хрустальном. К спасателям обратилась женщина. Она сообщила, что на карнизе четвертого этажа дома №15А на улице Муравьева-Апостола висит ребенок. На

Опасный инцидент случился 12 июня в Гусь-Хрустальном. К спасателям обратилась женщина. Она сообщила, что на карнизе четвертого этажа дома №15А на улице Муравьева-Апостола висит ребенок. На место выехали сотрудники 19-й пожарно-спасательной части. Мальчика удалось снять с помощью автолестницы. Как рассказали в МЧС, оказалось, что пока родителей не было дома, пятилетний ребенок начал хулиганить. Так он