В Меленках ребенка с инвалидностью оставили без положенных ему по закону лекарств.

В Меленках случился инцидент, связанный с оставлением ребенка с инвалидностью без необходимых лекарств, на которые у него есть законное право. После обращения местной жительницы в прокуратуру была проведена проверка, в результате которой выяснилось, что тринадцатилетний сын женщины нуждается в специальном препарате, который должен быть предоставлен ему бесплатно.Однако медицинские учреждения не выполнили это требование, поэтому прокурор обратился в суд с требованием обязать медицинское учреждение и министерство здравоохранения региона обеспечить ребенка необходимым лекарством. Суд удовлетворил это требование, и теперь исполнение решения находится под контролем районной прокуратуры.