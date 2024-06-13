В новых экспозициях музея-заповедника Александровская слобода будет представлен древний каменный...

В новых экспозициях музея-заповедника "Александровская слобода" будет представлен древний каменный водосливАрхеологическую коллекцию музея "Александровская слобода" пополнил новый уникальный экспонат - древний каменный водослив.Вера Пасторова, хранитель коллекций музея-заповедника «Александровская слобода»:- Вот этот солидный, непонятный предмет наконец-то раскрыл свою тайну, в результате проведенной реставрации в центре Грабаря. Когда сложили его 23 фрагмента, буквально в 3D, как паззлы, то оказалось, что это обнаруженный экспедицией Эрмитажа древний водослив! Он сильно растрескался от тяжести строительного мусора, при извлечении из раскопа рассыпался на 23 фрагмента.Водосток, прошедший на днях научную экспертизу, был найден под пилонами белокаменной галереи, построенной при великом князе Василии Третьем. Он представляет собой каменный блок с вырезанным посередине желобом и предназначался для отведения воды, с верхней, открытой части галереи.Позднее некоторые его куски использовали в основании других построек. Отреставрированный раритет, имеющий большое историко-культурное и научное значение, будет активно использоваться в новых экспозициях.