Сквер 35-летия Победы на Ленинградской улице в поселке Мстера Вязниковского района обновят к 1 июля. Там установят скамейки, цветники, урны, проведут наружное освещение. А еще поставят

Сквер 35-летия Победы на Ленинградской улице в поселке Мстера Вязниковского района обновят к 1 июля. Там установят скамейки, цветники, урны, проведут наружное освещение. А еще поставят скульптуру «Медведь», который является гербом поселка. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Пространство находится на возвышенности в центре у почтового отделения. Там есть красивая аллея и мемориал. Местные жители