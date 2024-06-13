В здание бывшего мстерского детдома переехал детский сад «Ласточка», рассчитанный на 90 воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Работы были масштабные.

В здание бывшего мстерского детдома переехал детский сад «Ласточка», рассчитанный на 90 воспитанников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Работы были масштабные. Строители демонтировали старые конструкции, укрепили фундамент, залили и утеплили полы, выравняли стены. Были проведены новые коммунальные и инженерные сети. Для детсада закупили новую мебель. Фасад здания покрасили, выделив яркими цветами окна. На