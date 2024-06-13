В Собинке двое подростков на мопеде спровоцировали массовое ДТП На камеру видеонаблюдения попал...

В Собинке двое подростков на мопеде спровоцировали массовое ДТПНа камеру видеонаблюдения попал момент страшной аварии в городе Собинке. На записи видно, как двое подростков на мопеде вылетают перед машиной, она, пытаясь уйти от удара, выезжает на встречную полосу, где совершает лобовое столкновение с другим автомобилем.Позже выяснилось, что за рулем мопеда был 13-летний школьник, сообщается в группе "Подслушано Автомобилистов|Владимир"Фото и видео: "Подслушано Автомобилистов|Владимир"