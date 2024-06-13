38-летний водитель автомобиля «Вольво» снес столб. ДТП произошло в Судогодском районе на 4 километре дороге Владимир-Улыбышево-Коняево. Авария случилась 12 июня в 14:25. Как сообщили в ГАИ, в

38-летний водитель автомобиля «Вольво» снес столб. ДТП произошло в Судогодском районе на 4 километре дороге Владимир-Улыбышево-Коняево. Авария случилась 12 июня в 14:25. Как сообщили в ГАИ, в результате столкновения технические повреждения получила машина и линии электропередач. Водитель не пострадал. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!