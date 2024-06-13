В посёлке Мстёра Вязниковского района открылось новое здание детского сада «Ласточка».

В посёлке Мстёра Вязниковского района открылось новое здание детского сада «Ласточка». Об этом рассказала правительства Владимирской области.Событие стало для жителей посёлка настоящим подарком ко Дню России. Современное здание рассчитано на 90 ребятишек. Специалисты создали все условия для комфортного времяпровождения дошколят. Группы оборудованы новой мебелью, а на территории детсада имеются игровые площадки с беседками.Немаловажно, что здание имеет современную котельную. Также здесь проведены новые коммунальные и инженерные сети.Глава районной администрации Игорь Зинин поблагодарил губернатора Владимирской области Александра Авдеева, а также всех, кто помогал в открытии нового здания детсада.