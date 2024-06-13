«Ваше право»: в прямом эфире Радио России-Владимир расскажут, какие проблемы семьи можно решить с...

«Ваше право»: в прямом эфире Радио России-Владимир расскажут, какие проблемы семьи можно решить с помощью нотариусаКакие проблемы семьи можно решить с помощью нотариуса? Об этом расскажут в прямом эфире программы юриста Ларисы Павловой «Ваше право» на Радио России-Владимир 14 июня в 7 часов 20 минут нотариус Петушинского нотариального округа Светлана Тужицкая и нотариус Ковровского нотариального округа Наталья Половинкина.Телефон студии: 35-31-33