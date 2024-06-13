Робот поднимается по лестнице, как настоящий человек. Его движения контролирует инженер и автор проекта Антон Андрианов. Над созданием умной машины изобретатель работал два года. Подобных

Робот поднимается по лестнице, как настоящий человек. Его движения контролирует инженер и автор проекта Антон Андрианов. Над созданием умной машины изобретатель работал два года. Подобных аппаратов во Владимире ещё не было. Вот, после подъема робот готовится к спуску. Ему нужно развернуться. Происходит калибровка, чтобы механические ноги не задевали лестницу. Электронный человек шагает вниз. Антон Андрианов,