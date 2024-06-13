В честь Дня России в столице 33-го региона прошёл праздник «Хоровод дружбы».

В честь Дня России в столице 33-го региона прошёл праздник «Хоровод дружбы». Об этом 12 июня рассказала правительства Владимирской области.Организаторами мероприятия выступили региональное Министерство внутренней политики, а также Дом Дружбы народов. На площадке перед ТЦ «Глобус» собрались областные творческие коллективы. Участники исполняли русские, татарские, мордовские и казачьи танцы и пели народные песни.«Ярким завершением праздника стал танцевальный флешмоб – настоящий хоровод дружбы народов, в котором мог принять участие любой желающий», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.