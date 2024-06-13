Во Владимире стартовал фотопроект Ценна Я, посвященный онкобольным, победившим смертельное...
Во Владимире стартовал фотопроект "Ценна Я", посвященный онкобольным, победившим смертельное заболевание
Это специальная выставка на Большой Московской, 19 в штабе общественной поддержки.
Представлены истории десяти женщин из Владимирской области, которые прошли или проходят лечение от рака.
По словам создателя фотопроекта Людмилы Пашковской, важно говорить об онкологических заболеваниях открыто. Во-первых, чтобы люди знали, что от рака можно излечиться. Во-вторых, чтобы они вовремя проходили обследования.
Рак можно победить, если обнаружить его на начальной стадии. Сама Людмила столкнулась с раком молочной железы в 2020 году. И сейчас находится в стадии ремиссии.