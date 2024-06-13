Холодный атмосферный фронт задержит дождливую погоду во Владимирской области еще на сутки По...

Холодный атмосферный фронт задержит дождливую погоду во Владимирской области еще на суткиПо прогнозам синоптиков центра "Фобос", грозовое ненастье близится к завершению. Холодный атмосферный фронт удержит дождливую погоду, при этом ветры северных румбов начнут поставлять в регион относительно холодные воздушные массы, что ограничит дневной прогрев.Завтра (14 июня 2024 года) погода во Владимирской области будет облачная, пройдет дождь.Температура воздуха днем до +18..+19°C. Ночью столбик термометра опустится до +15°C.Атмосферное давление пониженное 741-746 мм ртутного столба.Народный прогноз на 14 июня 2024 годаНаши предки говорили: радуга в первой половине дня - к дождю. Если бледное солнце утром - к вечеру выпадут осадки. Существовала в народе и такая погодная примета: грачи играют - на хорошую погоду.Фото сгенерировано нейросетью Kadinsky