Замначальника МУП ВладимирВодоканал Вячеслав Барабошкин рассказал, куда обращаться, если у...

Замначальника МУП "ВладимирВодоканал" Вячеслав Барабошкин рассказал, куда обращаться, если у абонентов возникают трудностиЖители Владимира никак не могут восстановить доступ к личным кабинетам "водоканала". Их ликвидировали два года назад, когда МУП заключил агентский договор на сбор платежей с ЕРКЦ, но с мая предприятие снова самостоятельно выставляет платежи за услуги водоснабжения и водоотведения.Куда обращаться, если у абонентов возникают трудности, и где оплатить квитанции можно без комиссии? - в интервью "Вестям" рассказал замначальника центра предоставления услуг "ВладимирВодоканала" Вячеслав Барабошкин.