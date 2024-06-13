Жила в заточении и не знала ласки: во Владимирской области робкая собачка Джес ищет доброго...

"Жила в заточении и не знала ласки": во Владимирской области робкая собачка Джес ищет доброго хозяинаНаша постоянная рубрика "Хочу домой". На этот раз дом ищет собака Джес.Волонтеры называют ее "ребенком-маугли", который никогда не слышал ласковых слов и не видел полной миски. 7 лет она жила фактически в рабстве, на короткой веревке и в строгом ошейнике. Ей чудом удалось выбраться из заточения. И сейчас собачку взяли на передержку.Джес ищет доброго хозяина, который будет с ней гулять. С другими собаками Джес играет, за кошками не гоняется.Телефон ответственного волонтера: 8 905-616-62-76 (Людмила)