Убийство произошло 9 июня в Александрове. Вечером обвиняемый дома распивал спиртные напитки. В этот момент приехала его жена с сестрой и ее мужем. Родственники увидели, что мужчина пьян, и
<a href="https://33live.ru/novosti/13-06-2024-zhitelya-aleksandrova-kotoryj-zarezal-rodstvennika-v-mashine-zaklyuchili-pod-strazhu.html" target="_blank">Жителя Александрова, который зарезал родственника в машине, заключили под стражу</a> - Убийство произошло 9 июня в Александрове. Вечером обвиняемый дома распивал спиртные напитки. В этот момент приехала его жена с сестрой и ее мужем. Родственники увидели, что мужчина пьян, и
[url=https://33live.ru/novosti/13-06-2024-zhitelya-aleksandrova-kotoryj-zarezal-rodstvennika-v-mashine-zaklyuchili-pod-strazhu.html]Жителя Александрова, который зарезал родственника в машине, заключили под стражу[/url] - Убийство произошло 9 июня в Александрове. Вечером обвиняемый дома распивал спиртные напитки. В этот момент приехала его жена с сестрой и ее мужем. Родственники увидели, что мужчина пьян, и