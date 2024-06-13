Убийство произошло 9 июня в Александрове. Вечером обвиняемый дома распивал спиртные напитки. В этот момент приехала его жена с сестрой и ее мужем. Родственники увидели, что мужчина пьян, и

Убийство произошло 9 июня в Александрове. Вечером обвиняемый дома распивал спиртные напитки. В этот момент приехала его жена с сестрой и ее мужем. Родственники увидели, что мужчина пьян, и решили уехать оттуда. На улице между ними произошел конфликт. Из пресс-релиза Следкома области Фигурант нанес сидящему в автомашине родственнику удар ножом. Потерпевший совместно с женщинами и