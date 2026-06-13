Одному из самых молодых городов Владимирской области, Камешково, который известен своей текстильной историей и трудолюбивыми жителями, 12 июня исполнилось 75 лет. Юбилей в городе планируют

Одному из самых молодых городов Владимирской области, Камешково, который известен своей текстильной историей и трудолюбивыми жителями, 12 июня исполнилось 75 лет. Юбилей в городе планируют отмечать 12 и 13 июня. В День России с 11 утра проходили праздничные мероприятия, а в субботу жителей и гостей города приглашают на велопробег. — Камешково — не просто точка