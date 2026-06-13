Подготовили для вас уникальные открытки, которыми можно поздравить героев нашего времени.

Всемирный день донора крови — это особенная дата, когда всё человечество выражает благодарность миллионам добровольцев, которые безвозмездно сдают свою кровь ради спасения чужих жизней. В 2026 году этот праздник традиционно отмечается 14 июня. В этой статье мы расскажем об истории праздника, его значении и подготовили для вас уникальные открытки, которыми можно поздравить героев нашего времени. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Когда отмечается Всемирный день донора крови в 2026 году?Дата праздника фиксированная — ежегодно 14 июня медицинское сообщество и общественные организации по всему миру проводят акции в поддержку донорства. Выбор этой даты не случаен и тесно связан с историей медицины.История возникновения праздника: почему 14 июня?Официально Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day) был учрежден в мае 2005 года на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.День был выбран в честь дня рождения Карла Ландштейнера (1868–1943) — австрийского врача и иммунолога. Именно он в 1900 году открыл группы крови человека, за что позже, в 1930 году, был удостоен Нобелевской премии. Его открытие перевернуло медицину, сделав переливание крови безопасной процедурой.Главные цели праздникаКаждый год Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выбирает новый девиз для праздника. Основные задачи дня донора:Привлечение внимания к необходимости регулярной сдачи крови.Поддержка национальных служб крови.Популяризация здорового образа жизни среди молодежи.Выражение признательности активным донорам.Традиции Всемирного дня донора крови14 июня по всему миру проходят масштабные мероприятия.Марафоны донорства: мобильные пункты забора крови работают на центральных площадях городов, в университетах и крупных офисах.Награждение доноров: почетным донорам вручают государственные награды, значки и грамоты.Просветительские лекции: врачи рассказывают о том, как правильно подготовиться к сдаче крови и почему это полезно для организма самого донора.Флешмобы: участники выстраиваются в форме «живой капли» или сердца.Как подготовиться к сдаче крови: памятка доноруЕсли вы решили впервые сдать кровь 14 июня, помните о важных правилах.Питание: за два дня до сдачи исключите жирное, жареное, острое и алкоголь.Сон: накануне важно хорошо выспаться.Завтрак: утром рекомендуется легкий завтрак (каша на воде, чай с печеньем).Документы: не забудьте взять с собой паспорт.Скачать красивые открытки и поздравления со Всемирным днем донораДонорство — это тихий подвиг, который заслуживает громких слов благодарности. Мы подготовили для вас подборку трогательных открыток в разных стилях — от современного 3D-дизайна до нежной акварели.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .