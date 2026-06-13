Глава Владимирской области Александр Авдеев в соцсетях сообщил, что ветеран СВО Руслан Богатов назначен на должность заместителя директора ГКУ Владимирской области «Государственное бюро

Глава Владимирской области Александр Авдеев в соцсетях сообщил, что ветеран СВО Руслан Богатов назначен на должность заместителя директора ГКУ Владимирской области «Государственное бюро по оказанию юридической помощи и обеспечению деятельности мировых судей». Руслан Алексеевич – выпускник областного кадрового проекта «Герои-33», руководитель Владимирского союза ветеранов СВО. Теперь во главе ГКУ он будет заниматься юридической помощью льготным