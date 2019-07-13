Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турецкой Республики в иностранной валюте понизился с уровня BB до BB-. Прогноз по рейтингу негативный. Такая информация появилась в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турецкой Республики в иностранной валюте понизился с уровня "BB" до "BB-". Прогноз по рейтингу негативный. Такая информация появилась в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.Основными факторами понижения рейтинга названы проведение повторных выборов мэра в Стамбуле, отставка председателя Центрального банка Турции Мурата Четинкая, а также риск санкции США в связи с поставками из РФ зенитно-ракетных комплексов С-400. Негативный прогноз и рейтинг отражают также ужесточение кредитно-денежной политики, высокий уровень инфляции и объемы золотовалютных резервов.При этом крупная и диверсифицированная экономика страны с активно развивающимся частным сектором оказывает поддержку рейтингу, передает РИА Новости.Если властям Турции не удастся стабилизировать и сбалансировать экономику в соответствии с более низким уровнем инфляции и уязвимостью перед внешними потрясениями, Fitch может понизить рейтинг Турецкой Республики. Также на рейтинг могут повлиять ухудшение политической ситуации в стране, повышение напряженности в банковском и корпоративном секторе и увеличение отношения государственного долга к ВВП.