Экс-защитник футбольной сборной России и питерского Зенита Александр Анюков вернулся в большой футбол и собирается провести как минимум один сезон в составе самарских Крыльев Советов. Оборонец уже выступал за волжский клуб в 2000-2005 годах.

Экс-защитник футбольной сборной России и питерского "Зенита" Александр Анюков вернулся в большой футбол и собирается провести как минимум один сезон в составе самарских "Крыльев Советов". Оборонец уже выступал за волжский клуб в 2000-2005 годах.Весной нынешнего года сообщалось, что 36-летний футболист принял решение завершить карьеру действующего футболиста и получил предложение войти в тренерский штаб "Зенита". Но, поскольку Анюков является воспитанником самарского футбола, он решил помочь родной команде в наступающем сезоне.