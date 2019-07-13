Федеральная торговая комиссия США намерена взыскать с компании Facebook пять миллиардов долларов. Такая выплата - наказание за нарушения при обработке персональных данных пользователей.

Федеральная торговая комиссия США намерена взыскать с компании Facebook пять миллиардов долларов. Такая выплата — наказание за нарушения при обработке персональных данных пользователей.Разбирательство в отношении компании Марка Цукерберга началось больше года назад после громкого скандала. Тогда стало известно, что социальная сеть передала личную информацию о примерно 87 миллионах пользователей британской компании Cambridge Analitica.В ближайшее время регулятор направит соглашение по поводу взыскания с Facebook пяти миллиардов в министерство юстиции США. В документе содержатся новые требования властей относительно хранения персональных данных, сообщает телеканал "Россия 24".