Генеральная прокуратура разъяснила, какие ведомства могут определять общественно опасные недостоверные новости (фейк-ньюс). Эта работа будет находиться в ведении Роскомнадзора, МВД и прокуроров.

Генеральная прокуратура разъяснила, какие ведомства могут определять общественно опасные недостоверные новости (фейк-ньюс). Эта работа будет находиться в ведении Роскомнадзора, МВД и прокуроров, сообщает "Интерфакс".Ранее президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, вводящих запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений — "фейк-ньюс".Выбор органа, который будет определять достоверность информации, зависит от конкретной ситуации, разъясняет Генпрокуратура. В частности, решение о том, что информация распространяется с нарушением закона и доступ к ней должен быть ограничен, принимает Роскомнадзор и МВД, уполномоченные возбуждать дела об административных правонарушениях. При направлении требований о блокировке интернет-ресурсов в Роскомнадзор будет задействована прокуратура.Решение о принятии мер по ограничению доступа к недостоверной информации будет готовиться не более трех рабочих дней. При этом прокурорам не запрещается самостоятельно принимать решения об ограничении доступа к "фейковой" информации.