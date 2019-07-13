Звезда ток-шоу Давай поженимся! решила сбросить лишний
вес. Лариса Гузеева не доверяет непроверенным диетам, поэтому обратилась к
специалисту.
Звезда ток-шоу "Давай поженимся!" решила сбросить лишний
вес. Лариса Гузеева не доверяет непроверенным диетам, поэтому обратилась к
специалисту.
Телеведущая много лет борется с ненавистными килограммами.
Звезда перепробовала массу способов похудеть. Пару раз Лариса Гузеева
добивалась результата, истязая себя голоданием, однако вес, который быстро уходил, также
быстро возвращался.
В итоге теледива решила обратиться к врачам. Гузеева прошла
курс терапии "Очищение и омоложение организма", в клинике-санатории. Семь дней
Лариса провела в учреждении, звезда сдавала различные анализы, придерживалась
детокс-диеты и ходила на оздоровительные процедуры: лечебные ванны, подводный
душ, озонотерапия, лимфодренажный массаж лица. За время пребывания в клинике
знаменитость потеряла почти пять килограммов.
"Лариса – замечательнейшая женщина, с прекрасным чувством
юмора. Послушно придерживалась наших рекомендаций, программы, режима. Во всем
была заинтересована и четко следовала каждому совету", – рассказал журналистам
врач-диетолог, который наблюдал .
Примечательно, что раньше звезда пыталась похудеть
самостоятельно. Однако вместо желаемого эффекта получила проблемы со здоровьем.
"Я всегда совершала одну и туже ошибку – голодала. Это такая
глупость. Пишу про себя, у вас может быть другой опыт. Потом одна схема —
сбрасывала пять килограммов, набирала 10, и от них уже было избавиться
невозможно", – цитирует .