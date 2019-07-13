Звезда ток-шоу Давай поженимся! решила сбросить лишний вес. Лариса Гузеева не доверяет непроверенным диетам, поэтому обратилась к специалисту.

Звезда ток-шоу "Давай поженимся!" решила сбросить лишнийвес. Лариса Гузеева не доверяет непроверенным диетам, поэтому обратилась кспециалисту.Телеведущая много лет борется с ненавистными килограммами.Звезда перепробовала массу способов похудеть. Пару раз Лариса Гузеевадобивалась результата, истязая себя голоданием, однако вес, который быстро уходил, такжебыстро возвращался.В итоге теледива решила обратиться к врачам. Гузеева прошлакурс терапии "Очищение и омоложение организма", в клинике-санатории. Семь днейЛариса провела в учреждении, звезда сдавала различные анализы, придерживаласьдетокс-диеты и ходила на оздоровительные процедуры: лечебные ванны, подводныйдуш, озонотерапия, лимфодренажный массаж лица. За время пребывания в клиникезнаменитость потеряла почти пять килограммов."Лариса – замечательнейшая женщина, с прекрасным чувствомюмора. Послушно придерживалась наших рекомендаций, программы, режима. Во всембыла заинтересована и четко следовала каждому совету", – рассказал журналистамврач-диетолог, который наблюдал .Примечательно, что раньше звезда пыталась похудетьсамостоятельно. Однако вместо желаемого эффекта получила проблемы со здоровьем."Я всегда совершала одну и туже ошибку – голодала. Это такаяглупость. Пишу про себя, у вас может быть другой опыт. Потом одна схема —сбрасывала пять килограммов, набирала 10, и от них уже было избавитьсяневозможно", – цитирует .