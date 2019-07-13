Неизвестные злоумышленники обстреляли офис телеканала 112.Украина из гранатомета, после чего скрылись с места преступления – инцидент попал в объектив камер наблюдения. Правоохранительные органы ведут поиски стрелков.

В ночь на субботу, 13 июля, неизвестные обстреляли офис телеканала "112.Украина", расположенный на Дегтяревской улице в Шевченковском районе Киева. Инцидент попал в объективы камер наблюдения.Как сообщалось ранее, двое злоумышленников произвели выстрел из гранатомета по зданию, которое занимает СМИ, после чего скрылись на автомобиле.Прибывшие стражи порядка обнаружили на месте ЧП использованный тубус от одноразового гранатомета.Известно, что в результате произошедшего никто не пострадал.Правоохранительные органы ведут поиски стрелков.По факту обстрела возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". Следствие будет вести Служба безопасности Украины.