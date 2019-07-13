В базу украинского сайта Миротворец внесли телеведущих телеканала Россия 1 Андрея Малахова и Марию Ситтель. Данные журналистов опубликованы из-за их участия в прошедшем накануне на телеканале Россия 1 телемосте между Россией и Украиной Надо поговорить. На сайте Миротворец это назвали сознательным участием в информационно-пропагандистской провокации России.

В базу украинского сайта "Миротворец" внесли телеведущих телеканала "Россия 1" Андрея Малахова и Марию Ситтель. Данные журналистов опубликованы из-за их участия в прошедшем накануне на телеканале "Россия 1" телемосте между Россией и Украиной "Надо поговорить". На сайте "Миротворец" это назвали "сознательным участием в информационно-пропагандистской провокации России".Телемост вначале планировалось провести между двумя телеканалами — "Россией 1" и украинским NewsOne. Однако из-за выступлений украинских националистов и давления на телеканал NewsOne провести телемост между двумя столицами не получилось — общение целиком прошло в московской студии.Программу провели Андрей Малахов и Мария Ситтель, а прямые включения с Украины проходили в режиме видеозвонков. За участие в телемосте в базу данных "Миротворца" попали также актеры Рустам Сагдуллаев, Валентина Талызина и Маргарита Шубина, советская спортсменка и тренер по спортивной гимнастике Лидия Иванова. При этом, например, участвовавший в программе актер Владимир Меньшов уже был включен в базу "Миротворца" ранее.