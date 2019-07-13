Темы, которые телеведущий Андрей Малахов выбирает для своего ток-шоу Прямой эфир, порой вызывают оторопь у обывателей. Чего стоит история 52-летней москвички, которая из-за редкого заболевания считала себя беременной от поп-короля отечественной эстрады Филипа Киркорова.

Темы, которые телеведущий Андрей Малахов выбирает для своеготок-шоу "Прямой эфир", порой вызывают оторопь у обывателей. Чего стоит история 52-летнеймосквички, которая из-за редкого заболевания считала себя беременной отпоп-короля отечественной эстрады Филипа Киркорова.Телевизионщики сначала бегали за несчастной женщиной скамерами, потом таскали ее по больницам, а после изводили ее вопросами встудии. Андрей Малахов и редакторы ток-шоу продолжили делать рейтинги на бедняжке,даже когда та умерла при туманных обстоятельствах.Казалось бы, с кончиной героя тема исчерпала себя, однако нарадость телевизионщикам выяснилось, что москвичка – жена покойного миллиардера,владелица элитной недвижимости в Москве, Сочи, Лос-Анджелесе и валютных счетовза рубежом. Теперь в студии "Прямого эфира" несут трудовую вахту мошенники,которые выдают себя за наследников женщины.С одной из таких передач ознакомилась певица ZABAVA. Увиденноешокировало артистку. Наверное, необходимо "отцепиться" от этой темы и поскорее."К сожалению, я еще раз поняла – СМИ катятся в какую-топропасть, чтобы получить как можно больше просмотров. В случае с этойпрограммой, я считаю, что они перешли все нормы. Эти темы – худшее, что вообщеможно выбрать для обсуждения, по моему мнению. Я рада, что их смотрят толькопоколение 45+, а молодые ребята и девчонки уже полностью сосредоточены наИнтернете, где много интересных телепередач, а не этот ужас. Телевидение,думаю, скоро сойдет совсем на "нет" благодаря таким программам. Я считаю, чтотакие темы некорректно поднимать на всеобщее обозрение, – рассудила певица .