Темы, которые телеведущий Андрей Малахов выбирает для своего
ток-шоу Прямой эфир, порой вызывают оторопь у обывателей. Чего стоит история 52-летней
москвички, которая из-за редкого заболевания считала себя беременной от
поп-короля отечественной эстрады Филипа Киркорова.
Темы, которые телеведущий Андрей Малахов выбирает для своего
ток-шоу "Прямой эфир", порой вызывают оторопь у обывателей. Чего стоит история 52-летней
москвички, которая из-за редкого заболевания считала себя беременной от
поп-короля отечественной эстрады Филипа Киркорова.
Телевизионщики сначала бегали за несчастной женщиной с
камерами, потом таскали ее по больницам, а после изводили ее вопросами в
студии. Андрей Малахов и редакторы ток-шоу продолжили делать рейтинги на бедняжке,
даже когда та умерла при туманных обстоятельствах.
Казалось бы, с кончиной героя тема исчерпала себя, однако на
радость телевизионщикам выяснилось, что москвичка – жена покойного миллиардера,
владелица элитной недвижимости в Москве, Сочи, Лос-Анджелесе и валютных счетов
за рубежом. Теперь в студии "Прямого эфира" несут трудовую вахту мошенники,
которые выдают себя за наследников женщины.
С одной из таких передач ознакомилась певица ZABAVA. Увиденное
шокировало артистку. Наверное, необходимо "отцепиться" от этой темы и поскорее.
"К сожалению, я еще раз поняла – СМИ катятся в какую-то
пропасть, чтобы получить как можно больше просмотров. В случае с этой
программой, я считаю, что они перешли все нормы. Эти темы – худшее, что вообще
можно выбрать для обсуждения, по моему мнению. Я рада, что их смотрят только
поколение 45+, а молодые ребята и девчонки уже полностью сосредоточены на
Интернете, где много интересных телепередач, а не этот ужас. Телевидение,
думаю, скоро сойдет совсем на "нет" благодаря таким программам. Я считаю, что
такие темы некорректно поднимать на всеобщее обозрение, – рассудила певица .